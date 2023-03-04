Komite Başkanı Özdemir Berova, hazırlanan yasa önerisinin içeriğiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı...

İşte Berova'nın yasa önerisiyle ilgili açıklaması:

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik ,

Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi Komitemizin yoğun çalışması ile tamamlandı.

21 Şubat tarihinde oluşturulan komite Genel Kurul günleri hariç her gün toplanarak 5 iş günü içerisinde öneriyi hazırladı.

Bu yasa önerisi hazırlanırken iki kez ekonomik örgütler, STÖ ler ve Sendikalar ile görüşüldü. Onlardan gelen önerilerden faydalanıldı. Yasa Önerisinin Anayasaya uygunluğu açısından Sn. Savcı komiteye davet edildi ve görüşü alındı.

Sonuç olarak ;

1. Bütçede açılan özel kalemde toplanacak gelirin kullanılabileceği alanlar net olarak ortaya kondu.

2. Kullanım açısından öncelikleri ve miktarları belirleyecek içerisinde STÖ, Ekonomik Örgütler ve Sendikalardan temsilcilerin de olacağı Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu oluşturuldu.

3. Detayları pazartesi yapılacak toplantıdan sonra açıklanacak olan kesintiler dahilinde maaş kesintileri için isteğe bağlılık (Gönüllük) olanağı sağlandı. 15.000 TL Altında Ücret alanlardan herhangi bir kesinti dolayısıyla Asgari Ücretlilerden de kesinti yapılmayacak. Siyasi Partilere ayrılan paydan kesinti yapılarak bu kaleme aktarılacak.

Pazartesi günü yasa önerisi son toplantı sonrası komite üyelerinin imzasına açılacak ve yine ayni gün Meclis Başkanlığına sunulup yayınlanacak.

Ana Muhalefet tarafından yapılan açıklamalarda Bütçe tasarrufu konusundan bahsedilmektedir. Bütçede tasarruf ile ilgili hükümetimiz elbette çalışılmaktadır. Hane halkına yardım, Derneklere yardım gibi kalemlerde bulunan ödeneklerin bu özel kaleme aktarıldığı zaten karara bağlanmış ve açıklanmıştı. Yasadan bağımsız olarak hükümetimiz tarafından alınmış ve alınmaya devam edilecek tasarruf önlemlerinin yasa içerisinde görülemeyeceği bilindiği halde yasada bütçeden tasarruf göremedik açıklamaları abes ile uğraşmaktır.

Yasa Önerisinin hazırlanmasında emeği olan herkese özellikle de komite toplantıları sonrası geç saatlere kadar çalışan görevli meclis çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.