Çiğdem AYDIN yazdı....

Normalde Türkiye’den ülkemize gelen yatırımcılarla alakalı çok fazla yazılıp çizilmez, aksine yazılıp çizilenler de hep eleştiri odağı olur.

Neredeyse tam 13 yıldır bir İş adamını linçlemek ve dövmekle meşgül olan bazı gazeteci hatta siyasi arkadaşlarımız var. Üzülerek ve bazen de hayretler içerisinde kalarak izliyorum eleştirileri.

Bir çoğu boş.

Evet doğu okudunuz boş. Bazıları şimdi müthiş kızgın bir ifadeyle neresi boş?

Avukatlığına mı soyundun?

Kaç para aldın J ?

Gibi gibi yine BOŞ ifadelerle beni eleştirecektir. Hay hay buyrun baylar ve hanımlar dilediğinizi yazıp çizip söyleyebilirsiniz. Bakış açınız at gözlükleri ile olduğu sürece görebileceğiniz söyleyebileceğiniz kadar varolacaksınız.

Gelelim Turanlı’ya.

İlk olarak kendisini sokakta görsem a bu Turanlıymış demem. Çünkü bizzat hiç tanışmadım. Basından yazılıp çizildiği kadar tanır bilirim. Ha bir de basın dünyasına uzattığı elin geri çevrildiğini bilirim.

Ne miydi ?

Turanlı geçen yıl sanırım basın mesnuplarına gelin beni tanıyın yatırımlarımı bizzat tanıtmak yerinde göstermek istemiş uçak biletleri, kalacak yer ve transferler dahil. Peki bizimkiler ne demiş ?

“Bu iş rüşvet gibi algılanır” deyip redetmişler. Buraya kadar emin sorun yok diyorsunuz. Ben de öyle dedim. Peki ya sonra ne oldu biliyor musunuz?

Ben biliyorum.

Bu teklifin geldiği birlikten “bazı” gazeteciler ayrı olarak Emrullah beye veya basın işlerini yürüten arkadaşa ulaşıp. Biz teklifi redettik ama “isterse bize “reklamcık” verebilir , biz de yatırımlarınıı duyururuz” dediler.

Demek ki, reklamcık olunca rüşvet gibi algılanmaz değil miJ)

Neyse buraları daha fazla karıştırmayım. Zaten yeterince sevilmediğim gerçeği varken!!!

Ercan Havalimanı’nın manevi değerinin maddi değerinden yüksek olduğu bir gerçek. Peki ya maddi yönü , Dünyanın hiçbir ülkesinde cironun KDV dahil yüzde 56’nın devlete veren bir firma daha yoktur sanırım. Asıl mesele Turanlı’dan alınan vergilern nereye nasıl harcandığı?

Şimdi sırada “Vizyon Kıbrıs” projesi var. Bu projeyle ileriye dönük yatırımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Titizlikle hazırlanmış fizibilitelere dayanan bu strateji, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği refahı sağlanabilir tabi Turanlı ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk İş insanlarımızın önüne taş konulmazsa.

Dörtyol’da orta halli insanlara konut yapımı, Mağusa’da da ciddi projeler, Girne’de Kıbrıs’ta Venediklilerden sonra yapılan en ciddi ve derin bir çalışma ,eksi 22 metre aşağıda, eksi 7’sinde sığınak yapılması ve burada insanların sığınacağı yer değil, insanların yaşayacağı yeri inşa etmekten bahsediyor tUranlı, Türkiye’de de ilk kez bunu kendisinin yaptığını da sözlerine ekliyor bir televizyon programında. Peki neden olmasın?

Ama siz toplumla iş dünyasının arasını açar İş Dünyasını “haramiler” olarak tanımlar ve algıyı öyle yaratırsanız neden olsun ki? Daha yazacak söyleyecek çok şey var elbette ama bu kadarla kalsın şimdilik. İş dünyasının yatırımcıların önünü açmalı, KKTC’yi bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz bir yerin cazibe merkezi haline gelmesi için de yatırımcı = para lazım. Bunlar olmalı ki, ülkemiz güçlensin. Turist sayısı artsın, inşaat sekötrü güçlensin, emlak sektörü hareketlensin topraklarımız değer kazansın. Yatırımcı öcü değildir. Doğru kanalize edilirse devlet de, halk da, ülkede ve haliyle yatırımcı da kazanır. Kaybeden tek şey olur bizleri izalasyonlar, ambargolar altında tutanlar ve tutmaya çalışanlar.

