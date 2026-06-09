Tülin Berova yazdı…

Demokrasi, milletin iradesinin özgürce ortaya çıktığı bir yönetim anlayışıdır. Bu iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği yer ise sandıktır. Son yıllarda sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte siyasi tartışmaların önemli bir bölümü dijital ortama taşındı. Bununla birlikte anketler, internet oylamaları ve sosyal medya yorumları da siyasetin gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Ancak dijital ortamda oluşan görüntü ile toplumun gerçek eğilimi her zaman aynı olmayabilir.

Özellikle seçim dönemlerinde çeşitli platformlarda yapılan oylamalar büyük ilgi görüyor. Bazı internet siteleri veya sosyal medya hesapları belirli isimleri değerlendirmeye açıyor ve ortaya çıkan sonuçları kamuoyunun görüşü gibi sunuyor. Oysa bilimsel bir anket ile internet oylaması arasında önemli farklar bulunuyor. Bilimsel araştırmalarda örneklem yöntemi bellidir. Katılımcı profili belirlenir. Hata payı hesaplanır. Sonuçların hangi verilere dayandığı şeffaf şekilde açıklanır.

İnternet oylamalarında ise çoğu zaman böyle bir denetim mekanizması bulunmuyor. Organize gruplar belirli isimleri desteklemek amacıyla toplu katılım sağlayabiliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonuçları etkileyebiliyor. Bazı durumlarda aynı görüş çevresindeki kullanıcılar yoğun şekilde yönlendirilebiliyor. Bu nedenle ortaya çıkan rakamları toplumun genel kanaati olarak değerlendirmek sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi seçmen sayısının ve nüfus yapısının yakından bilindiği yerlerde bu konu daha dikkatli değerlendirilmelidir. İnternet üzerinden yapılan bazı oylamalarda, oy kullanma hakkı bulunmayan kişilerin de katılım göstermesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında sosyal medya kullanan ancak seçmen olmayan kişilerin de görüş bildirmesi mümkündür. Bazı platformlarda oy kullanan kişilerin isimleri ve profilleri görünür olsa bile, bu kişilerin seçmen olup olmadığını doğrulayan bir mekanizma bulunmayabilir. Böyle bir durumda ortaya çıkan sonuçlar belirli bir dijital hareketliliği gösterebilir ancak seçmenin gerçek tercihini tam olarak yansıtmayabilir.

Benzer bir durum sosyal medya yorumlarında da görülüyor. Bir paylaşımın altında çok sayıda yorum bulunması, o görüşün toplumun tamamında karşılık bulduğu anlamına gelmez. Sosyal medyada daha aktif olan kesimler doğal olarak daha görünür hale gelir. Ancak görünür olmak ile çoğunluğu temsil etmek aynı şey değildir. Gündelik hayatına devam eden ve siyasi tartışmaları dijital ortamda yürütmeyi tercih etmeyen çok sayıda vatandaş bulunmaktadır.

Üstelik sosyal medyada ortaya çıkan tartışmaların önemli bir bölümü yapıcı bir zeminde ilerlemiyor. Kırıcı ifadeler, kişisel suçlamalar ve kutuplaşmayı artıran söylemler sağlıklı bir demokratik kültüre katkı sunmuyor. Farklı görüşlerin karşılıklı saygı içerisinde ifade edilmesi hem toplumsal birlik açısından hem de demokratik olgunluk açısından büyük önem taşıyor.

Anketler ve araştırmalar doğru yöntemlerle yapıldığında elbette önemli bilgiler sunar. Siyasi partilere yol gösterebilir ve kamuoyunun beklentilerini anlamaya katkı sağlayabilir. Ancak bilimsel temelden uzak çalışmaların veya yönlendirmeye açık dijital kampanyaların oluşturduğu görüntülerin gerçeğin yerine konulmaması gerekir.

Özetleyecek olursak siyasetin merkezinde sosyal medya değil, millet iradesi vardır. Meşruiyetin kaynağı ekranlar değil, sandıklardır. Dijital gürültü geçicidir. Seçmenin verdiği karar ise kalıcıdır. Bu nedenle siyasi değerlendirmelerde sosyal medya görüntülerinden çok seçmenin sağduyusuna kulak vermek gerekir. Çünkü son sözü her zaman seçmen söyler.