DOĞUŞ ENGİN YAZDI…

Günümüzde birçok insan farkında olmadan aynı döngünün içinde yaşıyor: iyi hissetmek için sürekli bir şeye ihtiyaç duymak. Sabah kahvesi olmadan güne başlayamamak, telefonu elden bıraktığında huzursuzluk hissetmek ya da boş kaldığında hemen bir şeylerle oyalanma ihtiyacı… Bunlar çoğu zaman “alışkanlık” olarak görülse de, psikolojik açıdan daha derin bir sürecin işareti olabilir.

Klinik psikoloji perspektifinden bakıldığında bu durum, bireyin zihinsel olarak “boşlukla kalamaması” ile ilişkilidir. İnsan beyni doğası gereği haz arayışına yönelir ve bu süreçte dopamin sistemi önemli rol oynar. Sürekli uyarıcıya maruz kalmak, beynin bu sistemi daha sık aktive etmesine neden olur. Zamanla kişi, iyi hissetmek için dış kaynaklara bağımlı hale gelir. Ancak burada kritik nokta şudur: kişi aslında iyi hissetmek için değil, kötü hissetmemek için bu davranışlara yönelir.

Sessizlik ve yalnızlık anlarında bastırılmış duygular yüzeye çıkar. Gün içinde ertelenen düşünceler, çözümlenmemiş duygusal yükler ve içsel çatışmalar, zihnin bu anlarda daha görünür hale gelir. Bu nedenle birey, bu durumla yüzleşmek yerine dikkatini dağıtacak uyaranlara yönelir. Telefon, sosyal medya, yiyecekler ya da diziler bu noktada bir kaçış aracı haline gelir.

Ancak bu kaçış kısa vadede rahatlatıcı olsa da uzun vadede farklı bir sorunu beraberinde getirir. Kişi, yalnızca olumsuz duygulardan değil, zamanla hiçbir şey hissetmeme durumundan da kaçmaya başlar. Araştırmalar, sürekli dış uyaran arayan bireylerde duygusal düzenleme becerilerinin zayıfladığını ve bunun zamanla kaygı ile tükenmişliği artırdığını göstermektedir.

Bu noktada önemli olan, sorunun “iyi hissetme isteği” olmadığını fark etmektir. Asıl mesele, kişinin iyi hissetmeden duramaması ve içsel dünyasıyla temas kurmakta zorlanmasıdır. Çünkü zihinsel denge, sadece olumlu duygularla değil, zorlayıcı duygularla da sağlıklı bir şekilde kalabilme becerisiyle mümkündür.

Sonuç olarak, sürekli bir şeylere ihtiyaç duyma hali bir zayıflık değil; zihnin verdiği bir sinyaldir. Bu sinyal doğru okunduğunda, birey kendisiyle daha sağlıklı bir ilişki kurabilir. Değişim ise çoğu zaman zor ama gerekli bir noktada başlar: kaçmayı bırakıp, kendinle kalabildiğin anda.