BAHAR SANCAR YAZDI…

Güney Kıbrıs’ta Paskalya yortusu kutlamaları sırasında Türk bayrağına ve KKTC bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin eylemler, açık bir ALÇAKLIK VE ŞEREF YOKSUNLUĞUDUR…

Türk milletinin en yüce değeri olan bayrağımıza yönelik bu saldırı asla kabul edilemez…

Bu dini bir “kutlama” değil…

Bu, düpedüz nefretin organize edilerek provoke edilmesidir...

Çocukların, gençlerin ellerine bayrak verip yakmalarını izleyen, bunu alkışlayan bir toplum kesimi varsa, burada masumiyetten değil, bilinçli bir düşmanlık üretiminden söz edilir…

Tabi ne bu görüntüler ne de bu zihniyet yeni değil...

Geçmiş yıllarda da aynı provokasyon defalarca yapıldı…

Değişen hiçbir şey yok….

Bu rezil eylemler devam ederken bir yandan da Rum liderliği “çözüm” ve “barış” söylemlerini kamuoyuna pazarlarken, Türk askerinin ve Türkiye’nin Kıbrıs adasından gitmesini “Şart” koşuyor…

Türk kimliğine, Türk varlığına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik böylesine organize ve aşağılayıcı eylemlerin yapılması, haddini aşan söylemlerin yinelenerek dile getirilmesinin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur!

Bu kendini bilmez ve şuurunu kaybetmiş topluluk ile “Barış” masası kurulmaz!

Burada nefretin çok daha ötesinde faşizan duygular ve zihniyet söz konusudur…

Güney Kıbrıs’ta çocuklara beşikten itibaren “barış” değil, “Türk düşmanlığı” öğretiliyor…

“Kıbrıs Yunandır” diye slogan atan bir zihniyetle, Türk bayrağını yakmayı “ritüel” haline getiren bir anlayışla, bırak “Çözüm” elde etmeyi, aynı sofraya bile oturulmaz!

Bugün Türk bayrağını yakarak Rumların dünyaya verdiği mesaj açık ve nettir: “Biz Türklerle birlikte yaşamak istemiyoruz”

Bu noktadan sonra bizdeki “Ilımlı ve barışçıl” kişilerin de artık gerçekçi olmak gerekir.

İki toplum arasında güven yok!

Karşılıklı saygı hiç yok!

Rum tarafı nefretini siyasi bir argümana ve devlet politikasına dönüştürmüşken barışa dayalı bir zemin olmasının hiç şansı yok!

Tabi diğer taraftan Paskalya yortusunda Rum Papaz yine sahneye çıkarak siyasi mesajlar da vermeye devam etti…

Ada “Yunan” olmalıymış…

Yani sürekli aynı şeyleri yazıyormuş gibi görünsem de Rumların değişmeyen ısrarcı ve saplantılı zihniyetini yazmaktan başka bir şey yapmıyorum…

BM istediği kadar “Parıltılı ve olumlu” mesaj vere dursun, Kıbrıs adasında sorun sadece siyasi değil, zihniyet ile ilgilidir…

Ve Rumların bu azgın zihniyeti değişmeden, “barış” sadece bir hayal olarak kalır…

Kıbrıs Türkü bu topraklarda hep vardı ve bundan sonra da kendi devleti ile hep var olmaya devam edecek…