Polis, uyuşturucu madde suçundan Z.L.O.(E-26), K.E.(E-19) ve J.C.O.(E-30) tutukladı ve bu sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkararak aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri aldı.

Mahkemede meseleyi soruşturan görevli polis memuru Mehmet Şener yemin altında verdiği şehadetinde, zanlıların Ani ve Gayri Tabii Ölüm (muhtemelen gaz zehirlenmesi meselesinin meydana geldiği ikametgâhta misafir olarak bulunup, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan methaldar olduklarını anlattı.

Mehmet Şener, 22 Aralık 2022’de Gazimağusa’daki adli polisten aldığı ihbar doğrultusunda, konu evde gerçekleştirdiği aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara ile 1 adet sigara izmariti ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücüyü bularak el koyduğunu kaydetti.

Polis, emareleri incelemeye gönderdiğini belirterek mahkemeden, tahkikatının selameti için zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri istedi.

Mahkeme, tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin verdi. (MHA)