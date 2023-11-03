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02.11.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gazi mağusa ’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Mahmut GİLDİR (E-79) yönetimindeki GP 413 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Nezar ARNOUS (E-49) yönetimindeki VF 291 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan GP 413 plakalı araçtaki yolcu Nazife GİLDİR (K-69), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburga kemiği kırığı teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Polis in kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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