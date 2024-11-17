Mağusa'da bu sabah yaşanan korkunç bir olayda, bilinçsiz insanlar tarafından sokağa terkedilen köpekler, kahvaltı yapmak üzere bölgeye gelen iki kişiye saldırdı.

Birinin ciddi şekilde yaralanmasına sebep olan olayda, köpeklerin üzerine saldırdığı kadın yere düşerek yaralandı.

Saldırı sonucu yaralanan kadın önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının ayağının kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında, olayı sosyal medya hesabından paylaşan kadının arkadaşı Önay Saygı, köpeklerin daha önce de defalarca kez şikayet edildiğini, ancak yetkililer tarafından herhangi bir önlem alınmadığını iddia etti.

Kaynak : Kıbrıs Postası