Ass. Prof. Dr. Ramiz kabulde, bilimsel, akademik ve diğer konularla ilgili çalışmaları hakkında genel bilgi verdi.

Ardından Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya, yazdığı "Ülkeler Birliği ve Türkiye ve Diğer Ülkeler İçin Sürdürülebilir Siyasi Yönetim Sistemi: Sistemin Temelleri" isimli kitabını ve çalışmalarında katkı koyacak Siyaset, Bilim, Yönetim, Devlet, Felsefe, v.d. ile ilgili kitap ve makalelerini takdim etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akademik bilgilerden yararlanmaya önem verdiğini açıklayan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ass. Prof. Dr. Refet Ramiz'in çalışmalarını da inceleyeceğini ve mutlaka yararlanacağını sözlerine ekledi.