Berova, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

-Erden, KDV ve teminat mektupları sorununun aşılması için Berova'dan destek istedi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, imalatçıların sorunlarının her geçen gün arttığını, özellikle son altı ayda yaşanılan sıkıntıların sektörü zora soktuğunu, iç ve dış piyasada rekabet edebilirlik noktasında sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

Erden, KDV ve teminat mektupları ile ilgili sorunların aşılması için Maliye Bakanı Berova’dan destek istedi.

-Berova: "Paydaşlara yönelik katkılar devam edecek"

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin gündeme taşıdığı taleplerini ele alacaklarını kaydetti.

Süt ve süt ürünlerinin günlük hayatta ihtiyaç duyulan en önemli besin kaynaklarından olduğunu söyleyen Berova, halkın bu ürünlere kolay erişebilmesi, üretimin artması, devamı ve imalatın rekabet edebilir kapsamında güçlenmesi için tüm paydaşlara yönelik katkıların devam edeceğini kaydetti.