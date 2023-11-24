Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Berova’nın Maliye Bakanlığı öncesinde, gerek Eğitim Bakanlığı, gerekse Meclis komitelerinde üstelendiği görevlerle kamuya hizmetleri dokunan tecrübeli bir Milletvekili olduğuna işaret eden Mındıkoğlu; “Bilgi, birikim ve tecrübeleriniz ışında bu dönemde daha iyi bir kamu maliyesi oluşacağına, bununla birlikte hem ülkemiz, hem de halkımızın daha refah seviyeye kavuşacağına inancımız tamdır. Bu zor dönemlerde KKTC halkının refahı için elinizden geleni yapacağınızdan hiçbir şüphemiz olmadığı gibi işbirliğine de hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi.



Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu daha sonra var olan sorunları da gündeme taşıyarak özellikle, özelde 47/2010 yasasına bağlı, genelde ise tüm kamu çalışanlarına vergi adaleti konusunda atılacak adımların kamuda çalışma barışını sağlayacağına inanç belirterek; “yeni dönemde bu adımları görmek tüm çalışanların beklentisi” diye konuştu.

BEROVA

Ülke demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinin önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova da, ülkenin daha ileriye taşınması, halkın refahı ve çocuklarımıza daha iyi bir vatan bırakabilmek adına hep birlikte istişare içinde çalışılması gerektiğini belirterek, işbirliğine önem veren bir Bakan olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Berova, göreve atandığı ilk günden itibaren daha adaletli bir vergi sistemi ve buna bağlı olarak iyi kaynaklar yaratıp, bu kaynakların adil ve düzenli bir şekilde dağıtılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yıllık matrah ve vergi oranlarında yapılacak düzenleme ile hayat pahalılığının düşük maaş alanlara daha yüksek yansıması için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.