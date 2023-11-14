Maliye Bakanı Berova mesajında, uluslararası camiaya, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sözlerini hatırlatarak; “Söyleyin onlara burası (KKTC) bağımsız bir Cumhuriyet’tir” diye seslendi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova mesajında şunları kaydetti; “Kıbrıs Türk Halkı, esarete boyun eğmeyerek, egemenliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkarak destansı bir varoluş mücadelesi verdi.

Bu destansı mücadele sonucunda, 15 Kasım 1983 yılında kendi Devletini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etti.

Baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk Halkı, varoluş mücadelesi sonucunda kurduğu kendi Devlet çatısı altında, bugün barış, huzur ve güven içerisinde bir yaşama kavuştu.

Uluslararası camianın haksız ambargolarına rağmen, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve koşulsuz desteği ile devletimiz bugün 40 yaşında.

40. Kuruluş Yıldönümü'nü gurur ve onurla kutladığımız Devletimizin gücüne güç katmak ve her koşulda sahip çıkmak adına, birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma ruhumuzu daima yaşatarak, geleceğe emin adımlarla yürümeli, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha iyi, daha güzel, daha refah bir yaşam sunma hedefiyle yolumuza devam etmeliyiz.

Bu bağlamda; Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize, Mücahit ve Mücahidelerimize, daima bize güç veren Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Bayramını en içten duygularla kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.”