Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanları’ndan Merhum Bülent Ecevit’i 17. Ölüm Yıldönümü münasebeti ile mesaj yayımladı. 

Üstel: Bu devleti biz kurduk şimdi dünya ile kucaklaştıracağız Üstel: Bu devleti biz kurduk şimdi dünya ile kucaklaştıracağız

Berova, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağrından kopan ve ve bugün Kıbrıs Türk halkının bir soykırımdan kurtuluşunun önemli siyasi aktörü ,20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’ı döneminin, Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanları’ndan Merhum Bülent Ecevit’i 17. Ölüm Yıldönümü’nde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.