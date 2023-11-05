Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanları’ndan Merhum Bülent Ecevit’i 17. Ölüm Yıldönümü münasebeti ile mesaj yayımladı.
Berova, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti'nin bağrından kopan ve ve bugün Kıbrıs Türk halkının bir soykırımdan kurtuluşunun önemli siyasi aktörü ,20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’ı döneminin, Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanları’ndan Merhum Bülent Ecevit’i 17. Ölüm Yıldönümü’nde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.
#kktc #maliyebakanlığı @oberova1 pic.twitter.com/PtnL9JUfBw— KKTC MALİYE BAKANLIĞI (@maliye_kktc) November 5, 2023