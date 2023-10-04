Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen’e, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar’da eşlik etti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Halk Bankası’nın, Türkiye’nin en köklü bankalardan biri olduğunu ve KKTC’de 45 yıllık bir geçmişi bulunduğunu, faaliyetleri ile ada ekonomisini desteklediğini belirterek, teşekkür etti.

Berova; “Ülkemizin ekonomik anlamda faaliyetlerini sürdürebilmesi için bankacılık sektörü ebetteki çok önemli. Anavatan Türkiye, her konuda olduğu gibi, bankacılık alanında da her zaman yanımızda” dedi.

ÖZEN

Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen de konuşmasında ilk olarak, Maliye Bakanı Dr. Berova’yı yeni görevinden dolayı kutladı. “Yolunuz açık olsun. Eminiz ki çok güzel işler yapacaksınız. Bakanlığınızla bugüne kadar güzel işler yaptık, inşallah aynı şekilde bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.

Özen, Halk Bankası’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde 85., KKTC’de 45. Yılını tamamladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Önce Halk, Sonra Bankayız.’ Tüm arzu ve emelimiz KKTC’nde hem kamusal, hem özel alanda katma değer yaratmak, halkımızın yanında olmak.”