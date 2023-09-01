Ziyarette ülke gündeminin yanı sıra iş insanlarının beklentileri ve çözüm önerileri konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ülke ekonomisinin güçlenmesi adına ana lokomotif paydaşlardan birinin de iş dünyası ve iş insanları olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin ana hedeflerinin birinin de iş insanlarının önünü açacak politikaları geliştirmek olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Dr. Berova; “Enflasyon baskısı altında geçen bir ekonomik süreç içerisinde, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimizin, gerek halkımızın refah düzeyindeki kayıpları, gerek ise iş insanlarımızın enflasyon sebebi ile karşılaştıkları sorunları minimalize etmek adına çok büyük bir iradesi ve gayreti vardır” dedi.

MAMÜLCÜ

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ise konuşmasında, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mamülcü, İŞAD’ın, ülke ekonomisine verdiği desteğin yanı sıra, kültür-sanat-spor alanlarında da insana dokunan sosyal bir dernek olduğunu, ayrıca ülkeye yatırım yapmak isteyen yurt dışından birçok yatırımcı ile de bağlantıları bulunduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisin güçlenmesi adına, işin mutfağında olan iş insanları olarak bir takım fikirlerinin de olduğunu dile getiren İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, ekonomik istikrar vurgusu yaptı. Bürokratik engelleri dile getirerek; “özel sektör mantığı ile işleyen bir kamu anlayışının sağlanması ülkemizin ekonomik gelişimi için çok önemlidir” dedi.