Bakanlık açıklamasına göre, Berova'ya ziyaretinde KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme, Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetinden temsilciler eşlik etti.

Berova

Ziyarette yaptığı konuşmada Mersin'in Kıbrıs Türk Halkı için çok anlamlı illerden biri olduğunu söyleyen Berova; "Mersin, bize en yakın illerden bir tanesi. Çok uzun yıllar boyunca, Kıbrıs Türk Halkı'nın ana deniz çıkış kapısından sonra uğradıkları liman olmuştur. 70'li yılların sonu, 80'li yılların başında Yeşilada Feribotu ile Mersin-Gazimağusa, Gazimağusa-Mersin seferleri en önemli yolcu giriş çıkış noktalarını oluşturuyordu. Daha sonra ticaret alanında, ticaret limanlarından bir tanesi oldu” dedi.

KKTC'de gümrük, Maliye Bakanlığı'na bağlı olduğundan, Mersin Limanı ile KKTC Limanları arasındaki ihracat ve ithalatın nasıl daha hızlı olabileceğini yerinde incelemek istediklerini ifade eden Berova, çözüm politikalarını hızlı ve verimli biçimde oluşturmak istediklerini kaydetti.

Lokmanoğlu

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu da Berova ve ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Kıbrıs bizim için çok önemli. Dolayısıyla her türlü işbirliğine dün olduğu gibi bugün ve yarında hazırız" diye konuştu.