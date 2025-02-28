Maliye Bakanı Berova yayımladığı mesajında şunları kaydetti;

“11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayına bir kez daha kavuşmanın manevi mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz.

Ramazan Ayı, rahmet, bereket, manevi huzur, mutluluk, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayıdır.

İslam Âlemi’nin özlemle beklediği Ramazan ayının gelmesini bir fırsat bilmeli, tüm küskünlük ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, kardeşlik duygularımızı çok daha güçlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayının ülkemize, milletimize, İslam Âlemi’ne ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk, barış ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”