Kabulde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy da hazır bulundu.

Görüşmede, çalışma hayatı ve sendikal gündeme ilişkin konular istişare edildi.

SERDAROĞLU

Kabulde konuşan Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Yoğun bir tempoda çalışan Maliye Bakanı Berova’nın, zaman ayırarak sendikanın randevu talebine ivedi yanıt vermesinden son derece memnun kaldıklarını da dile getiren Serdaroğlu gerçekleşen görüşmede, kamuda tek tip mesaiye geçilmesi sonrası, devlet işçilerinin menfi kaybı olmaması adına Toplu İş Sözleşmesi’nde gerekli düzenlemelerin yapılması ve terfiler konusunu gündeme getirdi.

BEROVA

İstişare ve diyalogdan yana olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da konuşmasının devamında, tüm paydaşların görüşlerini önemsediklerini ve gerçekleştirilen istişarelerin sorunların çözümü noktasında oldukça değerli olduğunu ifade etti. Kamu-İş’in de önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi.