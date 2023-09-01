Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Beksan Bekir Akandere başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

AKANDERE

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere kabulde yaptığı konuşmasında, toplu taşımacılık sektörünün mevcut sıkıntılarını dile getirmek ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili istişarelerde bulunmak, ayrıca, tarifelerde güncelleme, ticari ve kamu araç alımlarında gümrük muafiyetleri gibi konuları ele almak adına bugün bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Maliye Bakanı Dr. Berova’ya birlik yönetimine zaman ayırdığı için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Akandere, birlik olarak arzu edilenin toplu taşımacılığın devlet politikası haline getirilmesi, şeffaf, adil ve kalıcı bir şekilde merkezi taşıma sistemi ile şirketleşme modeline gidilebilmesi ve bunun da kart sistemi ile desteklenmesi olduğunu belirterek, bu konuda her zaman katkı ve destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, taşımacılıkla ilgili sorunlara geçmiş dönemde Eğitim Bakanlığı yapması ve sık sık paydaşlarla konuyu ele alması vesilesiyle vakıf olduğuna işaret etti.

Bakan Berova ayrıca toplu taşımacılık sektörünün kendi içerisinde de, hem rekabete dayalı, hem de kişisel bazı sıkıntılar nedeniyle ortak bir çatı altında toplanamadığını, iki’ye ayrılmış olduğunu görmenin de üzüntü verici olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, sektörün bahse konu beklentilerinin bir kısmının Maliye Bakanlığı, bir kısmının da diğer ilgili bakanlıkların yetki alanına girdiğine dikkati çekerek, Maliye açısından neler yapılabileceğini ve hangi noktaya kadar gelinebileceği konusunu ekibinin çalışacağını, bu anlamda konuya vakıf teknik ekibe de sahip olduklarını söyledi