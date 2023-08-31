Bir süre önce, Gazimağusa limanında; Gümrük Dairesi, Serbest Liman Bölgesi ve Ercan Havalimanı’nda; Ercan yeni terminal Gümrük Binasında incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Dr. Berova bu kez Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne Gümrük Şube Amirliği’ni ziyaret etti.

Girne Limanı ve Girne Gümrük Şube Amirliği’nde gümrük personeli ile de bir araya gelen Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, personelle bir süre sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi. Gümrüklerde yaşanan sıkışıklığın nedenini yerinde tespit etmek ve gidermek adına gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.