Personel ile tek tek sohbet eden Maliye Bakanı Dr. Berova, çalışanların talep ve beklentilerini dinledi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşın en fazla iş takip ettiği bakanlıklardan birinin de Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı daireler olduğuna dikkat çeken Bakan Berova, vatandaşın beklentisinin giderilip, işlerin zamanında çözümlenmesi açısından verimli ve etkin çalışmaya yönelik beklentilerini de dile getirdi.

Kurumsal hafızanın önemine de vurgu yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova; “Takım arkadaşlarımla tanışmak, çalışmalarını yerinden incelemek, bilgiler almak ve taleplerini dinlemek için sizleri ziyaret etmek istedim. Çünkü kurumsal hafızayı ve çalışma barışını önemsiyorum. Biliyorum ki, huzurlu ortamda çalışmak, kişinin kendini mutlu hissetmesi işinde daha başarılı ve verimli olmasını sağlayacak, bu da vatandaşımıza yansıyacak, vatandaşın işi zamanında ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir” dedi.



Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ilerleyen günlerde bakanlığına bağlı diğer daireleri de inceleyeceğini ve personelle bir araya geleceğini de belirtti.