Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal istihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın imzalanma sürecinin başlatılması amacıyla, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu'na imza yetkisi verilmesine karar verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.