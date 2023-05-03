-ÖZEL HABER

25 Aralık 2022'de KKTC'de yapılan yerel seçimin ardından 25 Haziran'da bir milletvekili için ülke genelinde bir ara seçime gidiliyor.

25 Aralık 2022'de yapılan yerel seçimlerde 2 bin 304 sandık görevlisi hizmet verdi. Sandık başkan ve üyelerinden oluşan görevliler 4 aydır ödenmediler.

Seçim günü sandıkta görevli olan başkanlara bin 800 TL, üyelere de bin 600 TL ödeme yapılması gerekirken, bugün oldu hiçbir ödeme gerçekleşmedi.

2 Bin 304 kişinin ödemesi Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleşmeyen sandık görevlileri, yeni bir seçime hazırlanılırken 'paramızı ödemediler ama hala bizi göreve çağırıyorlar. Kimse bizimle dalga geçmesin' ifadelerini kullandılar.