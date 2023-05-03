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İskele’de sahtekârlıkla para temini İskele’de sahtekârlıkla para temini

25 Aralık 2022'de KKTC'de yapılan yerel seçimin ardından 25 Haziran'da bir milletvekili için ülke genelinde bir ara seçime gidiliyor. 
25 Aralık 2022'de yapılan yerel seçimlerde 2 bin 304 sandık görevlisi hizmet verdi. Sandık başkan ve üyelerinden oluşan görevliler 4 aydır ödenmediler. 
Seçim günü sandıkta görevli olan başkanlara bin 800 TL, üyelere de bin 600 TL ödeme yapılması gerekirken, bugün oldu hiçbir ödeme gerçekleşmedi.
2 Bin 304 kişinin ödemesi Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleşmeyen sandık görevlileri, yeni bir seçime hazırlanılırken  'paramızı ödemediler ama hala bizi göreve çağırıyorlar. Kimse bizimle dalga geçmesin' ifadelerini kullandılar.