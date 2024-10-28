İşte saat saat yaşananlar...
Öğrenilen detaylar şok yarattı.
25 Ekim 2024 Cuma Saat 21:00
Vardiyasında görev yapan bir hemşire, bir sonraki ekibe su bırakmak için tıbbi alkolü su ısıtıcısına (kettle) dökerek hastaneden ayrılıyor.
26 Ekim 2024 Cumartesi
Saat 00:00
Vardiya değişiyor. 7 bebeğe alkol karışmış ilk mama saat 00:00'da 50 cc olarak veriliyor.
Saat 01:30
01:30 civarında mama verilen 7 bebek karın şişliği, kusma ve öksürük gibi semptomlar göstermeye başlıyor. Bebeklerdeki bu belirtiler bir süre sonra durulsa da, tam olarak neyin tetiklediği henüz bilinmiyor.
Saat 03:00
Sabah saat 3 civarında alkol karışmış mamadan çocuklara bir kez daha veriliyor. Bebeklerde ikinci kez reaksiyonlar başlıyor.
Saat 05:30
Sabahın ilk saatlerinde durumun ciddiyeti fark edilince, iki yenidoğan doktoru hastaneye çağrılıyor. O sırada görevdeki doktor, olayın kapsamının kendisini aştığını belirterek ek doktor çağrılması gerektiğini söylüyor. Gelen doktorlar, bebeklerdeki semptomların nedenini anlamaya çalışıyor.
Saat 07:00
Nöbet değişimine gelen bir hemşire, saat 7’de kettle’da alkol karışmış su bulunduğunu fark ediyor.
Saat 12:30
Alkollü mamaya iki kez maruz kalan bebeklerden biri olan Mihrimah Toymuradov, saat 12:30 sularında hayatını kaybediyor.
Saat 13:00
Cumartesi saat 13:00'te başhekime bilgi veriliyor. Cumartesi öğlen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı acil durum hastanesine gidiyor. Ölen bebeğin ailesine haber veriliyor.
27 Ekim 2024 Pazar
Aileler, basından mamalara alkol karıştığını öğreniyor.
Kaynak: Haber Kıbrıs