İşte saat saat yaşananlar...

Öğrenilen detaylar şok yarattı.

25 Ekim 2024 Cuma Saat 21:00

Vardiyasında görev yapan bir hemşire, bir sonraki ekibe su bırakmak için tıbbi alkolü su ısıtıcısına (kettle) dökerek hastaneden ayrılıyor.

26 Ekim 2024 Cumartesi

Saat 00:00

Vardiya değişiyor. 7 bebeğe alkol karışmış ilk mama saat 00:00'da 50 cc olarak veriliyor.

Saat 01:30

01:30 civarında mama verilen 7 bebek karın şişliği, kusma ve öksürük gibi semptomlar göstermeye başlıyor. Bebeklerdeki bu belirtiler bir süre sonra durulsa da, tam olarak neyin tetiklediği henüz bilinmiyor.

Saat 03:00

Sabah saat 3 civarında alkol karışmış mamadan çocuklara bir kez daha veriliyor. Bebeklerde ikinci kez reaksiyonlar başlıyor.

Saat 05:30

Sabahın ilk saatlerinde durumun ciddiyeti fark edilince, iki yenidoğan doktoru hastaneye çağrılıyor. O sırada görevdeki doktor, olayın kapsamının kendisini aştığını belirterek ek doktor çağrılması gerektiğini söylüyor. Gelen doktorlar, bebeklerdeki semptomların nedenini anlamaya çalışıyor.

Saat 07:00

Nöbet değişimine gelen bir hemşire, saat 7’de kettle’da alkol karışmış su bulunduğunu fark ediyor.

Saat 12:30

Alkollü mamaya iki kez maruz kalan bebeklerden biri olan Mihrimah Toymuradov, saat 12:30 sularında hayatını kaybediyor.

Saat 13:00

Cumartesi saat 13:00'te başhekime bilgi veriliyor. Cumartesi öğlen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı acil durum hastanesine gidiyor. Ölen bebeğin ailesine haber veriliyor.

27 Ekim 2024 Pazar

Aileler, basından mamalara alkol karıştığını öğreniyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs