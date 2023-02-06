Türkiye liseler arası voleybol erkek maçları için Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımı oyuncuları öğrenciler ile kafiledeki öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımı oyuncuları deprem sonrasında kaldıkları öğretmenevinden dışarıya çıkarıldıkları ve geceyi dışarda geçirdi.

Oyuncuların daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından gösterilen güvenli bölgeye alındıkları öğrenildi.