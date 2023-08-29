

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hatice Emin olayla ilgili bulguları aktardı.

Emin huzurda bulunan zanlıların 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa'da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesine methaldar oluğunu söyledi.

Polis, Lefkoşa Kiler 4 market içerisinde kasiyer Rafçı olarak çalışan 3 zanlının henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini yazar kasadan ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlı G.Y'nin 18 Ağustos 2023 tarihinde 1296 TL, zanlı M.A'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde market içerisinde toplam değeri 802 TL ve zanlı Y.J'nin 811,09 TL değerindeki market ürünlerini kasadan ödeme yapmadan marketten ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlıların evinde arama yapıldığını, çalıntı olduğu düşünülen gıda ve kozmetik ürünler ele geçirildiğini ifade etti.

Polis memuru, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, alınacak ifadeler bulunduğunu, zanlıların evinde bulunan emarelerin nereden temin edildiğinin araştırılacağını ifade ederek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

