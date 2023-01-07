Hırsızlık olayları ile ilgili Polis açıklaması şöyle:

Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete dün müşteri olarak giden H.K.(E-19)’nin toplam değeri 840.05 TL olan iki adet parfümü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

742 TL değerinde ürün çaldı

Yine dün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden N.K.K.(E-22)’nin işletme içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 742,45 TL olan, 2 şişe viski, 5 adet bira, 1 paket sigara ve gıda maddelerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.