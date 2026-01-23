Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 06–12 Ocak 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından, market içerisinde satışta bulunan toplam 3.075,20 TL değerindeki muhtelif gıda ürünleri, kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılarak çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.A. (E-22) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 22 Ocak 2026 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir başka markette benzer bir olay yaşandı. Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından, market içerisinde satışta sunulan 980 TL değerindeki bir şişe alkollü içki ile gıda ürünü, kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen A.A.İ.E. (E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.