UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına komite başkan vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı da yer aldı.

Genç kadını döve döve tecavüz etti

Genç kadını döve döve tecavüz etti

Komite toplantısına davetli olarak 6 Şubat depremlerinde Hatay, Kırıkhan’da hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı.

Meclis 'ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayan komite toplantısında gündemi gereği davetliler dinlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.