Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmasını saat 19.00 sıralarında tamamladı. Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesi yapılırken nisap sorunu nedeniyle çalışmalarına ara veren genel kurul yeniden toplandıktan sonra sözkonusu yasanın ikinci görüşmesini tamamlayıp, ivediliği olmadığından 3. Görüşmesini bir sonraki oturuma erteledi.

Aradan önceki genel kurul çalışması

Meclis Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının genel kurul toplantısı sırasında komitede ele alınmasına ilişkin tezkerenin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınmaya başlandı.

İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak komite raporunu okuyup, kısa bir de konuşma yaptı ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yürüttüğü fonksiyonlara uygun şekilde örgütlenmesinin hem işlerlik, hem de verimlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

İlk sözü alan CTP Lefkoşa Millketvekili Devrim Barçın, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun öncekinden farklı bir yapıya kavuşturulduğunu dile getirerek, bu tasarıyla birlikte teşkilat yapılandırılmasının da güçleneceğini ifade etti.

Kalkınma Bankası'nda şu anda bir münhal olduğunu ve bununla ilgili ortada çok ciddi iddialar bulunduğuna işaret eden Barçın, DAÜ, LAÜ ve bir diğer özel üniversiteden bu kadroya sınav yaptırmak için teklif istendiğini ancak sınavın özel bir üniversiteye yaptırılmak istendiğine dair duyumlar aldıklarını söyledi. Bunun sınavı şaibeli hale getireceğini kaydeden Barçın bu değişiklikle amir hüküm konduğunu ve Kalkınma Bankası sınavlarını Kamu Hizmetinin yapmasının daha doğru olacağını söyledi.

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu yerinden söz alarak, Barçın'ın üniversitelerle ilgili şaibe yaratacak ya da düşündürecek konuşmalar konusunda dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Konuşmasına örnek vererek devam eden Devrim Barçın, TAK’ın bir süre önce yazılı sınavlarını Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapmaya başladığını ancak bunun zorunlu olmadığına işaret ederek, yasada yapılan değişiklikle artık KHK’nın reddetme hakkı olmadan kurum sınavlarını yapmak durumunda olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısının madde madde görüşülüp, oylanmasına geçildi ancak nisap olmadığı için toplantıya ara verildi.

Aradan sonraki genel kurul çalışmaları

Aranın ardından tekrar toplanan Genel Kurul, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını madde madde oyladı. Maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki oturumda yapılacak.

Genel kurul çalışmaları, bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan SÜTEK 2021-2022-2023 Mali Yılı Bütçe Tasarılarının bugünkü birleşimde ele alınmasına ilişkin tezkere oylandı ve kabul edildi.

Daha sonra Danışma Kurulu'nun 2024 Bütçe Yasa Tasarısının Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde görüşülmesine olanak sağlamak amacıyla genel kurul çalışmalarının yasama ve denetim faaliyetlerinin sonraki haftalarda birleştirilmesi önerisi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi..

Buna göre, yasamaya öncelik vermek şartıyla 13-14 Kasım’daki birleşimler birleştirilerek 13 Kasım’da, 20-21 Kasım’daki birleşimler birleştirilerek 23 Kasım’da; 27-28 Kasım’daki birleşimler birleştirilerek 27 Kasım’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarını sırayla ele alıp, madde madde görüştükten sonra oy çokluğuyla kabul etti.

Oylamadan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel kurulun bir sonraki oturumu yarın saat 10.00'da yapılacak.