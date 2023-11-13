Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay'ın konuşmasının ardından bugünkü toplantı sona erdi.

Bir sonraki Genel Kurul, yasama ve denetim gündemiyle 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da toplanacak.

Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, tam gün eğitim ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) konularına yer verdiği güncel konuşmasında ilk olarak bütçe görüşmelerine değinerek, öngörülen gelir ve giderlere bakıldığını 7 milyarlık bütçe açığı öngörüsüne işaret etti. Uluçay, bu rakamın ülkenin kendi gelirleriyle var olan projeksiyon ve tahmin giderlerinin karşılanmasında eksi 11 milyar civarında olduğunu söyledi.

Bütçe değerlendirmelerinde enflasyonun yüzde 60 ve doların 34 TL olarak kabul edildiğini kaydeden Uluçay, bu rakamların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda çarşının ciddi endişe içerisinde olduğunu belirtti. Yaşanan sıkıntının nedeninin içsel faktörlerin yanında ekonomiyi etkileyen dışsal faktörler olduğunu ifade eden Uluçay, Gazze’de yaşananlar ve gidişatın, belirsizliğinin KKTC açısından da sıkıntıların devam edeceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Uluçay, Ticaret Odası’nın yayımladığı aylık gazetesinde, ağustos ayı için gıda enflasyonu sıralamasında KKTC’nin dünyada 5’inci sırada olduğuna işaret ederek, ilk 4 ülkenin Venezüella, Lübnan, Arjantin ve Türkiye olduğunu kaydetti. Ekim ayında da durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Uluçay, ithalat sistemi ve Türk lirası kullanımından dolayı açıklanan enflasyon rakamının üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya kalındığını savundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değerinin belirsizliği hakkında konuşan Uluçay, gelecek dönemde birçok yatırımcı tarafından işaret edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşayacağı sıkıntıların ülkede yansımasının olumlu olmayacağını savunarak, KKTC’nin kendi kaynaklarını süratle devreye koyması gerektiğini söyledi; Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla yapılan ihracat rakamlarına dikkat çekti.

Eğitim Bakanının konuşmasında değindiği tam gün eğitim hakkında da konuşan Uluçay, kendi görüşünün en azından bu sene pilot uygulaması yapılması ve öngörülen çalışmaların 2024-2025 döneminde yapılması yönünde olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için devletin olanaklarının yönlendirilmesi gerektiğini savunan Uluçay, DAÜ’nün KKTC’ye yarattığı gelirle ele alınması gerektiğini belirtti. Uluçay, üniversiteye burslu gelen öğrencilerin de bir şekilde harcama yaptığına dikkat çekerek, kurumlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Uluçay’ın ardından söz alarak, tam gün eğitimle ilgili geçmişe nazaran tüm okullarda ciddi bir eğitim süresi arttığını kaydederek, pilot uygulamanın hiç bilinmeyen konularda belli bir mekanda uygulanabileceğini, ülke genelinde olamayacağını belirtti. Çavuşoğlu, daha önce Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda yapılan pilot uygulamayı hatırlattı.

Çavuşoğlu, tam gün eğitim konusunda kendilerinden beklenilen yemek hizmetinin dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmadığını kaydetti. Bu noktada eksik taraflarının ihtiyaçlı çocuklara yapılacak yardım olduğunu, bunun da ek bütçeyle sağlanacağını belirten Çavuşoğlu, bu katkının ilk olduğunu, şartlar iyileştikçe artacağını söyledi.

Bu konuda tartışmaların devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’ndaki tüm bakanların hükümet programının ve tam gün eğitim için alınan kararların arkasında olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında DAÜ’nün önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu konuda hükümetten talep edilen ve kabul gören 3 konu olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, bunların oluşan 1 milyar TL’lik verginin devlet tarafından üstlenilmesi ve yapılandırılması, Sosyal Sigortalar emeklilerinin DAÜ’de çalışmasının önünün açılması ve DAÜ’den emekli maaşı alanların devlete aktarılması olduğunu belirtti.

Bu taleplerin yerine getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, DAÜ’nün bir nesil için değil, ilelebet yaşaması için kurulduğunun altını çizdi. DAÜ’nün de yapması gerekenler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, orada birçok insanın “cebine dokunulunca DAÜ’yü bu hale getirenin kendisiymiş gibi tavır aldığını” savundu ve fedakarlık şartına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun, yerinden söz alarak, personel giderlerinin oranının ne kadar olduğu ve neden bugüne kadar tedbir alınmadığı yönündeki sorularını yanıtında, buraya gelene kadar gidişatın iyi olmadığı konusunda kimseyi ikna edemediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, bir düzenleme yapılmazsa hayat pahalılığıyla birlikte gelirlerin yüzde 20-30'unun sadece personele gideceğini belirterek, yatırım yapılabilmesi için bu rakamın gelirlerin yüzde 70’ini geçmeyecek şekilde olması gerektiğini söyledi.

DAÜ’den talep ettikleri verilerin kendilerine tedarik edilmesi konusunda da aylardır beklediklerini söyleyen Çavuşoğlu, “DAÜ yaşatılacak ancak sürdürülebilir kriterlerle” dedi.

Uluçay

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından yeniden söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, DAÜ’de neredeyse konsensüsle bir yönetim belirlendiğini ve bunun desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Önemli olanın kurumu kurtarmak ve sürdürebilir yapıya ulaştırmak olduğunu belirten Uluçay, yasal faizlerin işlenmesine ilişkin onay verildiğine dair duyum aldığını, bu doğruysa olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu yerinden söz alarak, faizler konusunda Uluçay’a bilgi verdi.