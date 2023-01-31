Yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısını tamamladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin “Ülkemizdeki İlaç Krizi” konulu güncel konuşmasına yanıt vermek üzere söz alan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, kurulacak olan İlaç Kriz Masası’nda muhalefetle birlikte çalışacaklarına inanç belirtti.

Özel eczanelere tansiyon, ateş düşürücü ve dermatoloji ilaçlarının geldiğini ancak antibiyotiklerle ilgili sıkıntının devam ettiğini bildiren Gürçağ, onkoloji ilaçları ile epilepsi be MS hastalarının kullandığı ilaçların ise ara alımlarla tedarik edildiğini belirtti.

Sadece Türkiye’den değil Avrupa Birliği ülkelerinden de ilaç alındığını kaydeden Gürçağ, “Hep birlikte çalışarak bu ilaç krizini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

SOLYALI: “KIBRISLI TÜRKLER BORÇ YÜKÜ ALTINDA”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Borç Altında Ezilmeye Mahkum Edilen Kıbrıslı Türkler” konulu güncel konuşmasında, KKTC Merkez Bankası’nın verilerine yer verdi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, son yıl içerisinde ödenmeyen borçların yüzde 69, tahsili geçmiş alacakların yüzde 70 ve konut kredilerinin yüzde 25 oranında arttığını söyleyen Solyalı, konut kredilerinde mahkemelik borçların ise yüzde 165 oranında arttığını kaydetti.

50 bin 156 çekin karşılıksız çıktığını ve bu çeklerin yüzde 70’inin tüzel kişilere ait olduğunu aktaran Solyalı, Kıbrıslı Türklerin borç yükü altında yaşadığını söyledi.

Bir yılda banka karlılığı TL’de yüzde 102, dolarda ise yüzde 38 oranında artarken borcu olanların giderek fakirleştiğini anlatan Solyalı, yetkilileri orta sınıfı görmezden gelmekle ve hayatı ucuzlatmakla ilgili önerileri umursamamakla suçladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yasası’nda yapılmak istenen ancak varılan uzlaşı nedeniyle vazgeçilen değişiklikle ilgili de konuşan Solyalı, ilgili paydaşlarla konuşmadan, dikte ettirir şekilde değişiklik yapmak istediği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın hala görevden alınmamasına da tepki gösteren Solyalı, Ünsal’ın hem Anayasa’ya hem Ceza Yasası’na hem de Din İşleri Dairesi Yasası’na aykırı davrandığını söyledi ve “Bu kişiyi hala daha görevde bırakmak ihmaldir ve bunu uygulayan da suç işlemiştir” dedi.

ŞAHALİ: “BU ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali ise “Biat-İtaat-Devlet” konulu güncel konuşmasında, KTMMOB Yasası, ‘ithal öğretmenler’, Din İşleri Başkanının görevde alınması ve vergi matrahları gibi konulara değindi.

KTMMOB Yasası’na ilişkin değişiklik girişimini “akıl almaz bir tavır” olarak niteleyen Şahali, yasa değişikliğini sunan koalisyon ortağı üç partiden üç milletvekiline ‘kurbanlık kuzu’ benzetmesi yaptı ve hükümetin bu üç vekili kurban ederek nabız yokladığını savundu.

Hükümeti, Din İşleri Başkanı konusunda ne yapacağının hala anlaşılmadığı gerekçesiyle eleştiren Şahali, o esnada salonda bulunan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e hitaben “Sayın Öztürkler, Din İşleri Başkanı yarın o Daire’nin girişinde durdurulmalıdır. Haddini aşmıştır suç işlemiştir, gitmelidir” diyerek, Bakanlar Kurulu’nu bugün bu kararı almaya çağırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı’nın ülkenin Eğitim Bakanı dururken yurt dışından öğretmen ithal edileceğini “müjde” olarak duyurmasına da tepki gösteren Erkut Şahali, özel eğitim kurumlarında tam gün eğitime geçilmeye karar verilmişse ülkede 48 tane yeterliliği ispatlanmış öğretmen adayı olduğunu vurguladı.

“Özel eğitim kurumlarının kadrolarının güçlendirilmesine ihtiyaç varsa niye yurt dışından öğretmen ithal etme ihtiyacı hissedilir ve neden konuk bakan tarafından müjde olarak topluma yansıtılır? Bu ülkeyi kim yönetiyor?” diye soran Şahali, bu soruları yönelttiklerinde kendilerini “Türkiye düşmanı” olarak gösterenlere de tepki gösterdi.

Vergi matrahları gibi tüm çalışanları ilgilendiren bir konuda kararın dolambaçlı şekilde verildiğin ve Büyükelçi’nin müdahale ettiği iddialarının ortaya çıktığını söyleyen Şahali, hükümeti sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Hükümeti kendi mevzuatına aykırı davranmak ve kendi değerlerini görmezden gelmekle de suçlayan Şahali, biat ve itaat ederek bir devletin yönetilemeyeceğini kaydetti.

CANDAN: “DİN İŞLERİ BAŞKANI’NIN HALA BU MAKAMDA BULUNMASI UTANÇTIR”

Genel Kurul’da son olarak CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Konuşmasında geçen hafta bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’dan bahseden Candan, bu gibi olayların yaşanmasını engelleyecek önleyici tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Devletin sorumlu noktalarında bulunan insanların sorumsuzca yaptığı konuşmaların da bazı insanları etkileyebileceğini kaydeden Candan, Din İşleri Başkanı’nın kadınlara yönelik olarak “zorundasınız” ifadesini kullandığını hatırlattı ve “Hala bu şahsın bu makamda bulunması utançtır. Hükümetin bir gün daha beklemeden gereğini yapması lazım” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) bugün hükümete de karne verdiğini ve biat etme, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma, öğretmen ithal etme, sivil toplum örgütlerini hiçleştirme, partizanca atamalar gibi konularda hükümetin notunun “10” olduğunu belirten Candan, alım gücünü artırma, kesintisiz elektrik sağlama, gaz fiyatlarını azaltma, ilaç sıkıntısını giderme gibi bazı konularda ise hükümetin notunun “0” olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı çözüm için müzakerelere dönme çağrısında” bulunduğu Kıbrıs’a ilişkin raporuna da değinen Candan, CTP’nin bu rapora destek belirttiği açıklamayı da okudu.

Önümüzdeki hafta Rum tarafında nisanda Yunanistan’da ve mayısta ise Türkiye’de seçimler olacağını anımsatan Candan, seçimlerin ardından Kıbrıs sorunu ile ilgili bir takım hareketlenmelerin olabileceğine ilişkin duyumlar aldıklarını aktardı ve “Kıbrıs sorununun çözümünün yeniden gündeme geleceği aşikârdır” dedi.

Güncel konuşmaların ardından toplantı tamamladı. Gelecek birleşim 6 Şubat Pazartesi günü 10.00’da yapılacak.