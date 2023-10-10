Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi tamamlandı. Bir sonraki toplantı 17 Ekim Salı günü yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleriyle birlikte yapılacak.

Çolakoğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu Genel Kurul’da, “Eğitimde Önceliğimiz Nedir?” konulu güncel konuşma yaptı.

Eğitimdeki sorunların bitmediğini, uzun süre de böyle devam edeceğini ifade eden Çolakoğlu, yeni döneme sorunlardan dolayı tam olarak başlanamadığını belirtti.

Milli eğitim alanında bir bütün olarak hareket etmek gerektiğini kaydeden Çolakoğlu, son dönemde yapılmak istenen her şeyin çatışma kültürü içerisinde yapıldığını, esas sıkıntıyı çekenin ise öğrenciler ve öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere taşınmasına önderlik ettiğini kaydeden Çolakoğlu, Kıbrıs Türk halkının öz değerleri ve kültüründen uzaklaşmasının beklenemeyeceğini belirterek, öğretmenlerin, laik ve çağdaş eğitime sahip çıkmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu ifade etti.

Okulların eksiklikleri olduğundan bahseden Çolakoğlu, “Gazimağusa’da eğitim alanındaki önceliğimiz nedir?” diye sorarak, önceliğin, kalabalık sınıfların azaltılması, güvenli okul ortamlarının oluşturulması olduğunu söyledi.

Gazimağusa’da İlahiyat Koleji’ne neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulayan Şifa Çolakoğlu, hibe olacağı söylenen okul konusunda ev sahibinin söz hakkı olup, olmadığını sordu. “Kendimizi aciz, çaresiz hissediyoruz” diyen Çolakoğlu, “Bizim öncelikli ihtiyacımız Mağusa’da İlahiyat Koleji değildir” şeklinde konuştu.

Gazimağusa TMK’ya kapalı spor salonu yapılacağı sözünün verildiğini dile getiren Çolakoğlu, kapalı spor salonu sözüne ne olduğunu sordu. Gazimağusa’da okullardaki sınıf sayılarına dikkat çeken Çolakoğlu, önceliklerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kamuda görevini yapmayan her kişinin kendi nazarında itibarsız olduğunu dile getiren Çolakoğlu, öğretmenlerin, laik ve çağdaş eğitimi savunduğunu söylemesinin bir nedeni olduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, “Bu sese daha fazla kulak verin ve gereğini yapın” çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Çolakoğlu’na yanıt verdi. “Bu ülkede laik ve Atatürkçü olan sadece öğretmenler değildir” diyen Çavuşoğlu, kendisinin de laik ve Atatürkçü olduğunu vurgulayarak, bunun dışında faaliyeti ve çalışması olamayacağını kaydetti. Eğitim sisteminin de Atatürkçü ve laik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ilk İlahiyat Koleji’ni Özkan Yorgancıoğlu’nun açtığını hatırlattı.

Geleceğin öğretmenle birlikte şekillendirilebileceğini her zaman söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, öğretmenleri yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını söyledi. Öğretmenlerin yanında durduğunu kamuoyunun da bildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öğretmene büyük saygı duymaya devam edeceğim” dedi.

“Bazı kişiler bu konularda iyi rant elde ediyor” diyen Çavuşoğlu, sendikanın, öğretmeni seçim gailesiyle kullandığını savundu.

Öğretmenler Yasası’nda yapılan değişikliğe de değinen Bakan Çavuşoğlu, sendikalar tarafından yasada karşı olunan maddenin söylenmediğini ifade ederek, asıl meselenin tam gün eğitimle ilgili kararlı duruşa karşı olduğunu söyledi.

“Kapalı otobüs durağı yok” eleştirisine de cevap veren Çavuşoğlu, “Ben bir tane otobüs durağı sökmedim” dedi. Bakan Çavuşoğlu, kalabalık sınıf sayısını azaltmak için prefabrik sınıflar yaptıklarını, altyapıda tasarruf düşüncesinde olmadıklarını vurguladı.

Sunat Atun’un İlahiyat Koleji yapılacak araziyi 3 yıl önce hibe ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de buraya İlahiyat Koleji yapacağını kaydetti.

“Herkes bizim samimiyetimize inansın” diyen Çavuşoğlu, eğitimde uluslararası standartlara ulaşmadıklarını ancak bunun için yola çıktıklarını söyledi. Mağusa TMK’ya kapalı spor salonu yapılacağı sözü verdiklerini kabul eden Çavuşoğlu, “Verilen sözü hükümet yeni kolejde tutacak” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte spor kompleksi yapmayı düşündüklerini de belirtti.

Namık Kemal Lisesi’nin İlahiyat Koleji’ne döneceğinin doğru olmadığını da açıklayan Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi binasında dokunun korunacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Atatürkçü ve laik bir toplumun ferdiyiz bundan da tavizimiz yoktur… İlahiyat Koleji’nin açılması laiklikten, Atatürkçülükten vazgeçtik anlamına gelmez” dedi.

Bir soru üzerine Çavuşoğlu, eşinin hâlâ sendika üyesi olduğunu ifade ederek, sendika düşmanı olmadığını, sendikacılığı desteklediğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, KTOEÖS’ün tutumunun yanlış olduğunu belirtti.

Özuslu

Meclis'te daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu Meclis’te, “Pahalılık Karşısında Hükümet Neden Hiçbir Şey Yapmıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşması sırasında muhatap bakanların ve Başbakanın Meclis’te olmasını arzu ettiğini ifade eden Özuslu, Göç, Kimlik, Hak Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği kamuoyu yoklamalarında Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin en az memnun olunan kurumlar olarak sıralandığını belirtti ve bundan mesajın alınmasını istedi. Özuslu, Meclis’in itibarının böyle artmayacağını kaydetti.

Bu sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yerinden, “Hükümet tarafını itham ediyorsunuz, muhalefet tarafı nerede?” diye sorarak, bugün Meclis’in saat 12.00’de açıldığını ve denetim gününde 7 tane muhalefet vekilinin olduğunu belirtti. Töre, “Nöbetleşerek geliyorlar, konuşuyorlar, gidiyorlar” dedi.

Özuslu ise, Meclis Başkanı’nın, divan ile birlikte bu konuda tedbir almasını önerdi.

Konuşmasına devam eden Özuslu, elindeki 175 Türk Lirasını göstererek, bu rakamın asgari ücretle geçinen bir ailenin bir günde 3 öğüne bölünmüş bir kişi için yemek parası olduğunu dile getirerek, asgari ücretin, özel sektörde ebedi ücret haline geldiğini kaydetti. Özuslu, ilerleyen günlerde bu konuda somut öneriler getireceklerini söyledi.

İnsanların alım gücünün eridikçe eridiğini ifade eden Özuslu, sosyal sigorta emeklilerinin asgari ücretin altında veya asgari ücret oranında maaş aldığını kaydetti ve bunun sürdürebilir olmadığını belirtti.

Asgari ücretin bugünkü kura göre 463 sterlin olduğunu ifade eden Özuslu, insanların feryatlarının her gün gazete sayfalarına yansıdığını kaydetti. Kamuoyu yoklamasında da vatandaşın “Utanın ve gidin” dediğini savunan Özuslu, “ortaya çıkan eserin koalisyon hükümetinin başarısı olduğunu” söyledi.

“Türk Lirası ile biz batıyoruz” diyen Sami Özuslu, ülkede denetim olmadığını, fiyatların alıp başını gittiğini ifade etti. Özuslu, özellikle et, süt, yumurta, ekmek gibi temel gıda ürünlerine sübvansiyon, teşvik uygulanması, girdi maliyetlerini aşağıya çekilmesi önerilerinde bulundu.

Emeklileri, yaşlıları koruyacak sosyal politikalar üretilmesi gerektiğini kaydeden Özuslu, “kamu kaynaklarının çar-çur edilmesinin önlenmesi gerektiğini” de söyledi.

Karanfil

Meclis'te son güncel konuşmayı yapan Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil Genel Kurul’da, “Trafik” konusunu gündeme taşıdı.

Trafik bilincinin aile içerisinde başlaması gerektiğine dikkat çeken Karanfil, trafiğin, eğitim müfredatına da alınması gerekliliğine vurgu yaptı. Trafik mühendisliğinin, trafiğin gelişmesindeki bir eksiklik olduğunu belirten Karanfil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yollar konusundaki katkısının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Ülkenin trafiğini kontrol etmenin eğitimden geçtiğini ve trafik seferberliği başlatılması gerektiğini ifade eden Karanfil, aşırı sürat, alkol, dikkatsizlik, bağımlılığın kazaların nedenleri arasında olduğunu kaydetti.

Trafik kültürü ve saygınlığını kazandırmak için çocukların evde eğitilip, okuldaki eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Karanfil, uyuşturucuyla ilgili testlerin ise ilerleyen dönemde yapılacağını söyledi. Karanfil, solardan faydalanarak, yolların ışıklandırılması gerektiğini de belirtti.

Karanfil’in konuşmasının ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı 17 Ekim Salı günü saat 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleriyle birlikte yapılacak.