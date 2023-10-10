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Genel kurulda daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Önerisi'nin komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik talebi oybirliğiyle kabul edildi ve güncel konuşmalara geçildi.

Genel kurulda, Meclis Danışma Kurulu’nun gelecek birleşimine ilişkin kararı da okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Karara göre, genel kurulun 16-17 Ekim’deki toplantıları birleştirilerek, 17 Ekim’de yasama ve denetimle birlikte yapılacak.

Birçok bölge elektriksiz kalacak...

Birçok bölge elektriksiz kalacak...

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30’da toplanan genel kurulda, başkanlığın sunuşları yapıldı ve milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine geçildi.

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