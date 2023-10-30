Buna göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasası Tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık- Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın sunduğu Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun 2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının üçüncü görüşmesinin Genel Kurul’da yapılmasına ilişkin tezkereler de oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın Genel Kurul’daki üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de onaylandı.

Toplantıda daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca CTP Grup Başkanı ve Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman eğitimle ilgili söz aldı.