Rum Milletvekilleri Averof Neofytou, Stefanos Stefanou ve Alexandre Attalides’in yer aldığı toplantıya Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki KKTC heyetinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Milletvekili Serhat Akpınar katıldı.

Toplantı; PAB Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu’ndan İsviçre Parlamentosu Milletvekili, L Wehrli, Grup Başkanı Büyükelçi Anda Filip ve PAB Üye Parlamentolar ve Dışilişkiler Direktörü Kareen Jabre’nin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmelerin tartışıldığı toplantıda, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın temasları sonrası hareketlenen süreçle ilgili görüş alış verişi yapıldı.

PAB kapsamında birlikte neler yapılabileceği yönünde karşılıklı değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantıda daha sık görüşme pratiğine yönelik somut adımların atılmasını yönünde görüşler ortaya kondu.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen 148.inci Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul Toplantısı 50 parlamento başkanı dahil 140 ülkeden yaklaşık 1600 katılımcıyla gerçekleşiyor.

Genel Kurul kapsamında yapılan oturumlarda bu yıl "Parlamenter Diplomasi" ve "barış ve anlayış için köprüler kurmak" temaları öne çıkıyor.

Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart'ta sona erecek.

Meclis heyeti İki günlük ziyaret kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn ve Pakistan Parlamento heyetleriyle görüşüldü

148.inci Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul Toplantısı açılışına katılan Cumhuriyet Meclisi heyetinin bu gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.