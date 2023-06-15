Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı maddeleri, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da geneli üzerinde görüşüme yapıldı. Tasarılar üzerindeki görüşmeler devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Çevre Platformu, Şehir Plancıları Odası, Belediyeler Birliği ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden yetkililer katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Fikri Toros ve Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers katıldı.