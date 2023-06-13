Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhuriyet Meclisi'nde, Meclis toplantılarına 12 gün süreyle ara verilmesine ilişkin karar oy birliğiyle onaylandı. Alınan bu karar sonrası, Meclis Genel Kurulu 27 Haziran tarihinde yasama önceliğiyle yeniden toplanacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.