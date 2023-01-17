Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın konuşmaları ve hükümetin tavrı eleştirildi. Sö alan bakanlar ise Bakanlar Kurulu tarafından konuyla ilgili açılan soruşturma neticesinde gereğinin yapılacağını söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın, “Gerici faaliyetlere ve hak gasplarına sessiz kalan devekuşu hükümetine sorular” konulu güncel konuşmasının ardından söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eleştirilere yanıt verdi.

ÇAVUŞOĞLU: “TOPLUMU İLGİLENDİREN HER KONU GÜNDEMİMİZDEDİR”

Toplumda din eğitimi konusunda şiddetli bir talep olduğunu ve izinli olması kaydıyla bu talebin karşılanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “İlahiyat öğretmenleriyle bu dersleri veriyoruz. Sanmayın ki Müslüman olmayan bir çocuğa bu dersi veriyoruz. Zorunlu yaptık ama Türk ve Müslüman olanlara zorunlu yaptık. Çocuk derse ki ‘bu dersi almak istemem’, muaf tutarız. Kimseyi mecbur etmiyoruz” diye konuştu.

Din eğitimiyle ilgili yerleri denetlemek adına büyük efor sarf ettiğini anlatan Çavuşoğlu, 4’lü hükümet döneminde hiç denetim yapılmadığı suçlamasında bulundu.

Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği dersine ihtiyaç olmadığını da söyleyen Çavuşoğlu, “Halkımız arasında cinsiyet eşitsizliği yoktur” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak “Ahmet Ünsal ile ilgili neyi araştırıyorsunuz?” diye sorması üzerine Çavuşoğlu, “Tüm sorularınız, tüm değerlendirmeleriniz tarafımızdan dikkate alınmaktadır. Hükümet adına konuştuğum için ona göre konuşuyorum. Burada kişi üzerinden başlatılan tartışma bizim tarafımızdan da değerlendirilmektedir. Toplumu rahatsız eden her konu Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilir. Bir kişi için ‘görevden alınsın’ dendiği zaman, burada hükümet adına konuşan bir bakan olarak beklentiniz doğrusunda bir konuşma yapmam mümkün değil. Ama tüm dediklerinizin dikkate alındığının altını çizmek isterim. Toplumu ilgilendiren her konu gündemimizdedir” yanıtını verdi.

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de yerinden söz alarak, “Bu memurumuzun yasalara aykırı davrandığı ortadayken bize hala görevden alıp almama konusunda kararsız olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu kişinin hemen el çektirilmesi gerekir. ‘Biz buradayız ama yetkimiz yoktur’ deyin de bu iş kapansın” dedi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin her zaman laik kalacağına vurgu yaparak, CTP’nin dini bilgiler konusunda halktan gelen taleple ilgili vizyonunu sordu. Çavuşoğlu, Din İşleri Başkanıyle ilgili hükümetin bir karar vereceğini ve kendisinin hükümet adına bir karar belirtmesinin doğru olmayacağını da yineledi.

Yine yerinden söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, Doğuş Derya’nın dediklerinin nereye gittiği konusunda farkındalığı olmadığını savundu.

DERYA: “HÜKÜMET ZAMANA OYNUYOR”

Yeniden söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği derslerine okullarda ihtiyaç olmadığını söylemesini eleştirdi ve ülkedeki kadına şiddet ile çocuk istismarı olaylarından bahsetti.

Din İşleri Başkanının görevden alınmasını tek talep edenin CTP olmadığını vurgulayan Derya, “Dün 47-48 tane örgüt bu talebi ortaya koymuştur” dedi ve hükümete ‘soruşturma açtık’ diyerek zamana oynama eleştirisinde bulundu.

BARÇIN: “LAİKLİĞİN, YURT SEVGİSİNİN, SİYASİ İRADENİN SAĞI SOLU OLMAZ”

“Vergide adaletsizlik” konulu güncel konuşma istemiyle kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın da sözlerine Din İşleri Başkanına yönelik açılan soruşturmaya değinerek başladı.

“Laikliğin, yurt sevgisinin, siyasi iradenin sağı solu olmaz” diyen Barçın, Din İşleri Başkanına yönelik açılan soruşturma ile ilgili sorularının çok yerinde olduğunu söyledi.

Hükümete mensup parti başkanlarının bugün mecliste olmadığına dikkat çeken ve parti başkanlarının Din İşleri Başkanı ve bakan değişiklikleri ile ilgili olarak Ankara’ya icazet almaya gittiğini savunan Barçın, “Bu ülkeyi yurt bilenler iradelerinin burada yansımasını istiyorlar, Ankara yollarında değil. CTP olarak bu ülke insanının siyasi iradesine sahip çıkacağız” dedi.

Konuşmasından 9 Ocak 2023 tarihinde Vakıflar İdaresi’nde açılan ‘Genel Müdür Yardımcısı’ münhali konusuna da değinen Barçın, 14 Ekim 2022 tarihinde Başbakan Ünal Üstel’in Vakıflar İdaresi’ne istihdam yapılmayacağı, yapılması halinde ise mevzuat uyarınca soruşturma açılacağına ilişkin yazı yazdığını kaydetti ve “Münhal açıldı mı, açıldı. Varsa yetkiniz başlatın soruşturma Benter hakkında da. Sözünün eriyse yapacak yazdığı yazının gereğini” dedi.

TAÇOY: “AHMET ÜNSAL’IN DEDİKLERİNİ TASVİP ETMİYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da söz alarak, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın dediklerini tasvip etmediğini ve Ünsal ile ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Ahmet Ünsal’ın atanmış bir memur olduğunu ve açılan soruşturma neticesinde göreve devam mı edecek alınacak mı belli olacağını vurgulayan Taçoy, muhalefetin eleştirilerini “kürsüden halka oynanan bir oyun” olarak niteledi.

BESİM: “ÜNSAL İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

CTP Milletvekili Filiz Besim ise “Sağlıkta Güncel Sorunlarımız” konulu konuşma yaptı.

Sağlık konusundan önce Din İşleri Başkanı ile ilgili de konuşan Besim, “KKTC Anayasası'nı bu kadar açık ihlal etmiş, kadın haklarına, gelenek göreneklerimize bu kadar açık saldırmış bir kişi için gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Sağlıkta ise uzun zamandır sistemsel ve yapısal sorunlar yerine günlük sorunları konuştuğunu ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Besim, acil servislerde yaşanan sorunlardan bahsetti. Acil servislerde yeni mezun olmuş pratisyen hekimlerin çalıştığını söyleyen Besim, buralarda uzman hekimlerde hizmet alınması önerisinde bulundu.

Acil Durum Hastanesi’nin daha iki yılda rutubet aldığını, lağım koktuğunu ve Hastanede tabandan tavana yarıklar oluştuğunu söyleyen Besim, bu konuda bilgi talep etti. Besim ayrıca, insan kaynaklarının doğru kullanılmadığı eleştirisinde de bulundu.

İlaç eksikliği konusunda Sağlık Bakanı’ndan bilgi isteyen Filiz Besim, bu konuda ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

Besim konuşmasında, Kalkanlı Yaşam Evi’nin teşkilat yasasının yapılmasını ve tıptaki uzmanlıkların altındaki branşlarla ilgili mevzuatın yapılmasını istedi.

ALTUĞRA: “ÜLKEMİZ İLAÇSIZ KALMAYACAK”

Besim’e yanıt vermek üzere söz alan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, acil servisteki sorunların farkında olduğunu ve dün yaptığı ziyarette acil servislerin desteklendiğini bizzat yerinde gördüğünü ifade etti.

Acil Durum Hastanesi’nde dam akıtması gibi bir durumun olmadığını ancak süpürgeliklerin rutubet aldığının görüldüğünü kaydeden Altuğra, “Oturduğumuz evlerimiz de süpürgelikleri rutubet alabilir, duvarları yıpranabilir, bu doğaldır. Önemli olan tadilatının yapılmasıdır. Yıkılan, dökülen, kırılanın olduğu yerde kalması söz konusu değil” dedi.

Nüfusun hızlı ve kontrolsüz şekilde arttığını ve servislerde yatak sayısının yeterli olmayacağını belirten Altuğra, 500 yataklı yeni hastanenin hayata geçmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Sağlıkta insan kaynağının doğru kullanılması ile ilgili ciddi emek verdiğini vurgulayan Altuğra, periferi desteklerken ana binanın da çökertilmemesi gerektiğini vurguladı.

İlaç konusunu Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer ile görüştüklerini ve bir mesafe kaydettiklerini aktaran Altuğra, “Yüzde yüz netleşme noktasına geldi. Ülkemiz ilaçsız kalmayacak. Olumlu yönde ilerleme kaydettik. Yüzde yüz sonuç alınca kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili Altuğra, “Kalkanlı Yaşam Evi’nde doktor ve hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımız vardır. Orada 72 yatılı bakım gören hastamız vardır. Orada büyük memnuniyet vardır, hiçbir hasta kaderine terkedilmemiştir” diyerek, yasası olmadığı için yaşanan bazı sorunlar olduğunu belirtti. Altuğra ayrıca, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yatak kapasitesinin 100’e çıkarılması için çalışma yaptıklarını da ekledi.

İNCİRLİ: “İNSANLIK İÇİN EN ÖNEMLİ TEHDİT İKLİM KRİZİ”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise “İklim krizinin sağlık ve ekonomi üzerine etkileri” konulu konuşma yaptı. İncirli de konuşmasına, Ahmet Ünsal’ın görevden alınması talebini dile getirerek başladı. İncirli, “Bu ülke insanı, yaptığı konuşmalar nedeniyle Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevinden alınmasını bekliyor” dedi.

1990 yılından bu yana insanlık için en önemli tehdidin iklim krizi olduğunu söyleyen İncirli, bunun Akdeniz ülkelerini daha fazla etkilediğini anlattı. İklim krizinin tarıma etkisi nedeniyle doğrudan doğruya ekonomi ile ilgili olduğunu vurgulayan İncirli, aktif bir iklim politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Aktif yeşil alanların ve orman varlığının artırılması, yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmaların yapılması ve toplu ulaşım konusunun gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen İncirli, ilerleyen günlerde Meclis’te onaylanacak Paris Anlaşması’nın gereklerinin yerine getirilmesini de istedi.

CANDAN: “BU SÖYLEMLER İSLAM DİNİNE DE ZARAR VERİYOR”

CTP Milletvekili Armağan Candan, “Kıbrıslı Türkler Bu Zihniyetle Yönetilmeyi Hak etmiyor” konulu güncel konuşma yaptı.

Candan, akaryakıt krizi olmadığının söylendiğini ancak vatandaşın benzin bulmakta zorluk yaşadığını savunarak, “Elektrik yok benzin yok halk bıkıp usandı. Başıboşluk var” dedi.

Hükümetin 4 üyesinin Ankara’da olduğunu ancak ne konuşmaya gittiklerinin bilinmediğini söyleyen Candan, toplumun ihtiyaçlarının masaya konması gerektiğini ve son yıllarda bunun yapılmadığını savundu.

ODTÜ’ye ilişkin artan sorunlar duyduklarını söyleyen Candan, bölgeye ciddi katkı yapan üniversitenin ciddi sorunlarla boğuştuğunu, 14 çalışanın işine son verildiğini ve yaşam koşullarının kötüleştiğine ilişkin iddialar bulunduğunu belirtti.

Din İşleri Dairesi Başkanının açıklamalarına yönelik soruşturma başlatıldığının haricinde hükümetten açıklama gelmediğini söyleyen Candan, “Bu şahıs görevden alınmalıdır. Bu söylemler İslam dinine de zarar veriyor. Toplumda da infial yaratıyor” dedi.

Sivil toplum öğütleri, sendikalar ve halkın bu konudaki tepkilerinin dikkate alınması gerektiğin dile getiren Candan, bu konunun göz ardı edilemeyeceğini, gündemden düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Genel Kurul sona erdi.

Bir sonraki toplantı 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.