Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru E.K., olayın detaylarını aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının, Ercan Havaalanı’nda adına kayıtlı NİDRAM Ticaret üzerinden Dubai’den ithal ettiği, izinli telefonlar dışında kalan toplam 211 adet iPhone ve Samsung cep telefonları marka cihazı gümrüğe beyan etmeyerek, toplam değeri 209 bin 200 ABD doları olan ürünleri ülkeye soktuğunu belirtti.

Polis, zanlının ayrıca Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile gümrük komisyoncusuna, birbiriyle örtüşmeyen sahte faturalar ibraz ettiğini, BTHK’dan alınan ön izin listesinde yer alan model ve adetlerle ithal edilen cihazların uyuşmadığını ifade etti.

Olayın 29 Nisan 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten polis, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının kullandığı bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını ve detaylı inceleme yapılacağını aktardı. Zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis, teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.