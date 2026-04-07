Son iki gündür yaşanan ortamdan hükümet olarak memnun olmadıklarını ifade eden Üstel, attıkları her adımın halkın yararı için olduğunu vurguladı. Hükümete geldikleri günden bu yana alınan tüm tedbirlerin halkın refahını artırmaya ve daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Eleştirilere de yanıt veren Üstel, “yönetemiyor” eleştirilerini kabul etmediklerini belirterek, hükümetin geçmişte yarım kalan projeleri tamamladığını ifade etti. Ayrıca pandemi sürecinin de başarıyla yönetildiğini dile getirdi.

Başbakan Üstel, son iki gündür yaşanan gelişmelerle ilgili olarak taraflar arasında bir orta yol bulunması için yoğun görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

CTP’li vekiller polisin eylemcilere müdahalesi nedeniyle Başbakan Üstel’e tepki gösterdi, Genel Kurul salonunu terk etti.

Genel Kurul oturumuna ara verildi.