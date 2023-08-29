Cumhuriyet Meclisi’ndeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) grubu, bazı komitelerde üye değişikliğine gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, bakan olan isimlerin komitelerdeki görevleri sona ererken, yerlerine başka UBP milletvekilleri getirildi.

‘Ulusal Birlik Partisi grubunun bazı komitelerdeki üye değişikliklerine ilişkin kararı’ başlığı ile yayımlanan Resmi Gazete açıklamasında şu detaylar paylaşıldı.

“Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sayıştay Komitesi ile Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitelerde üye olarak, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinde ise Başkan olarak görev yapan Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Çavuş'un Bakan olması nedeniyle yerine Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine Lefkoşa Milletvekili Sayın Alişan Şan'ı, Sayıştay Komitesine Güzelyurt Milletvekili Sayın Dr. Ali Pilli'yi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komiteye Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler'i, Dilekçe ve Ombudsman Komitesine Güzelyurt Milletvekili Sayın Dr. Ali Pilli'yi; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinde üye olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Sayın Sadık Gardiyanoğlu'nun Bakan olması nedeniyle yerine Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük'ü, Dilekçe ve Ombudsman Komitesine Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler'i; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde Başkan olarak görev yapan Girne Milletvekili Sayın Dr. Özdemir Berova'nın Bakan olması nedeniyle yerine Lefke Milletvekili Sayın Fırtına Karanfil'in görevlendirilmelerine karar verir.”