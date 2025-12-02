Mehmetçik’te dün gece meydana gelen kazada, 13 yaşındaki A.Ö.U elektrikli scooterıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyona çarptı. Genç sürücü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 01.12.2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Nafi Yılmaz Sokak’ta meydana geldi.

Güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde ilerleyen A.Ö.U (13), kontrolünü kaybederek A.K'nın sorumluluğundaki FT 997 plakalı kamyonun sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.Ö.U, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde kafatasında ve sol dizinde kırık tespit edilmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.