Bahar Sancar'ın köşe yazısı...

Türkiye’de 6 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta Asrın Felaketi’nde hayatını kaybeden Melekler Takımı’mızın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu…

Ve Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı bu Gayri Resmi ziyarette KKTC’de hiçbir siyasi ile de görüşmedi…

Sayın Kılıçdaroğlu “Sessiz sedasız ziyaretini” ise resmi Twitter hesabından yaptığı “Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak” açıklamasıyla duyurdu…

Tabi sonrasında bu ziyaretin boy boy fotoğrafları basına yansıdı…

Çünkü “Gayri Resmi” ziyaret…

Evet…

…

Şimdi soruyorum…

Bu ziyaret ne kadar samimi ve ne kadar acıları paylaşan cinsten?

Sayın Kılıçdaroğlu madem “Sözde” sessiz sedasız KKTC’ye gelip, Melekler Takımı’mızın aileleri ile dayanışma gösterecekti bunu neden adaylığını açıklamadan önce yapmadı?

Neden bu ziyaretini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurarak “Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak” nidaları attı?

Hiçbir siyasi ile görüşmemek mi sizi samimi ve acıları paylaşır yapan Sayın Kılıçdaroğlu?

Kimse kimseyi kandırmasın…

Kusura bakmayın ama bu yaptığınızın adı TRİBÜNLERE OYNAMAKtır…

Kendi seçmeninize şirin görünmek ve depremde hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin vicdanına oynamak mıdır samimiyet?

Yoksa bu oy devşirmek midir?

Hem de seçime tam 2 ay kala ve Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıkladıktan sonra…

…

Madem bu kadar samimi ve dayanışma ruhu içindeydiniz, bu zamana kadar aklınız neredeydi diye sormazlar mı insana?

Neden adaylığınızı açıklamadan önce ziyaret etmediniz Melekler Takımı’mızı?

Cumhurbaşkanı adaylığınız mı kesinleşmemişti yoksa Melekler Takımı’ndan haberiniz mi olmamıştı?

Lütfen geçiniz bunları…

…

Acılar siyasete alet edilmemeli…

İnsanların acıları üzerinden kirli bir siyaset yapılmamalı…

Ve acılar üzerinden oy devşirme beklentisi olmamalı…

Çok yazık… Gerçekten çok yazık…

…

Ve lütfen şunu da unutmayınız;

Bizim evlatlarımız sizin potansiyel oylarınız değildir ve asla da olmayacaktır…