Tülin Berova yazdı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz törenleri kapsamında bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek olması, Kıbrıs Türk halkı açısından sıradan bir diplomatik temas değildir. Bu ziyaret, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki tarihi bağın, karşılıklı dayanışmanın ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir göstergesidir.Hafızaları biraz tazelemekte yarar vardır. 2021 yılında Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı aynı güne denk gelmişti.

Sayın Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve yeni Meclis binasının inşa edileceğini açıklamıştı. O günlerde bu projeleri gereksiz bulanlar, eleştirenler ve küçümseyenler olmuştu. Cumhuriyet Türk Partisi milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis konuşmasına katılmama kararı da kamuoyunda geniş şekilde tartışılmış ve hafızalarda yer etmişti.

Bugün ise ortada tartışmalar değil, somut eserler vardır. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi tamamlanmış, yeni Meclis binası hizmete açılmış ve Ercan Havalimanı çağdaş bir yapıya kavuşmuştur. Bu yatırımlar, Anavatan Türkiye’nin desteği yanında Başbakan Ünal Üstel hükümetinin istikrarlı çalışmalarıyla hayata geçirilmiştir. Eleştirilerin yerini bugün hizmete giren projeler almıştır.

Siyasette roller değişebilir. Nitekim 2021 yılında CTP Genel Başkanı olan Sayın Tufan Erhürman, bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Erdoğan’ı resmi törenle karşılayacaktır. Makamlar değişse de devletlerin temel gerçekleri değişmez.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar farklı ideolojilerde seçilen cumhurbaşkanları görev yapmıştır. Rauf Denktaş’tan Mehmet Ali Talat’a, Derviş Eroğlu’ndan Mustafa Akıncı’ya ve Ersin Tatar’a kadar her dönemde Türkiye ile ilişkiler devlet ciddiyeti içerisinde yürütülmüştür. Siyasi görüşler farklı olsa da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, ekonomik kalkınması ve geleceği söz konusu olduğunda Anavatan Türkiye’nin desteği her zaman belirleyici olmuştur.

Sayın Erhürman’ın göreve gelişinin ardından yaptığı 200 günlük değerlendirme toplantısında kullandığı “başladığımız noktanın çok daha ilerisindeyiz” ifadesi dikkat çekmiştir. Ancak kamuoyunun görmek istediği şey raporlar değil, sonuçlardır. Beş yıllık görev süresinde tam dokuz adet 200 günlük dönem bulunmaktadır. Eğer her 200 günün sonunda yeni bir değerlendirme raporu yayımlanacaksa, görev süresinin sonunda ortaya ciddi bir rapor koleksiyonu çıkacaktır.

Belki de ilerleyen yıllarda Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde “200 Günlük Raporlar Serisi” adıyla ayrı bir raf oluşturmak gerekecektir. Ancak rapor sayısının artması ile Kıbrıs sorununun çözümüne yaklaşılması aynı şey değildir. Kitapçıklar çoğaldıkça çözümün de yaklaştığını söylemek bugün için mümkün görünmemektedir.

Gerçek şu ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman egemen eşit bir taraf olarak görmemiştir. Rum liderliğinin yaklaşımı değişmediği sürece yalnızca iyi niyet açıklamalarıyla sonuç alınması mümkün değildir. Sorunun temelinde yer alan zihniyet değişmeden, masada kullanılan kelimelerin değişmesi tek başına bir anlam ifade etmez.

Bu nedenle KKTC ile Türkiye’nin son yıllarda ortaya koyduğu egemen eşitlik ve iki devletli çözüm siyaseti, bir tercih değil, yaşanan tecrübelerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Bu politika, hem KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararlarıyla şekillenen resmi bir devlet duruşudur. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı tavrı da bu yaklaşımın en önemli güvencelerinden biridir.

20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, güvenliğinin ve egemenliğinin simgesidir. Aynı zamanda Anavatan Türkiye ile kurulan sarsılmaz bağın ne kadar hayati olduğunu her yıl yeniden hatırlatan tarihi bir gündür.

Raporlar çoğalabilir, siyasi söylemler değişebilir ve yeni değerlendirmeler yapılabilir. Ancak değişmeyen gerçek şudur. Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı, egemen eşitlik temelindeki devlet duruşu, iki devletli çözüm iradesi ve Anavatan Türkiye ile kurduğu kopmaz bağdır.