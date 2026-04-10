İdare Mahkemesi’nin izin, güvenlik ve işleyiş ihlalleri ile ilgili iptal kararları üzerine hayvanat bahçesi yönetiminin Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi.

Fileleftheros’un haberine göre Anayasa Mahkemesi, hayvanat bahçesi idaresinin, şehircilik ve planlama izinleri, geçici şehircilik izni ve işletme izninin yenilenmemesi nedeniyle yaptığı başvuruları reddetti. Mahkeme, hayvanat bahçesi yönetimini 4 bin euro mahkeme masrafı ödemeye de mahkum etti.

Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı verirken hayvanat bahçesinin Rum Tapu Dairesi’nin ilgili kararına rağmen devlet arazisi ve özel arazilere keyfi şekilde genişlemesini, onaylanmış planlara sadık kalmamasını ve gerekli güvenlik önlemlerini almadan hayvan türlerini - büyük etoburlar- değiştirmesini dikkate aldı.

Haberde, Rum Veteriner Dairesi’nin de, hayvan koruma ve refahı yasasının gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2017 yılında hayvanat bahçesinin faaliyetlerini durdurma kararı verdiği de hatırlatıldı.