Manga, mesajında 19 Mayıs 1919'un Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk Ulusu'nun kurtuluş savaşını başlatmasının 105. yıl dönümünü anmanın büyük bir onur olduğunu belirtti.

Mesajında, Türk milletinin tarihi bağımsızlık mücadelesinin zorlu sürecine değinen Manga, 1. Dünya Savaşı'nın mağlubu olarak kalan Osmanlı Devleti'nin, 30 Ekim 1918'de Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanan ateşkes anlaşması ile düşmanlara teslim olduğunu ve işgal kuvvetlerinin Anadolu'ya yönelmesiyle Türk milletinin varoluş mücadelesinin başladığını hatırlattı.

Manga, mesajında Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs'ı bir kez daha gururla ve minnetle anarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle andıklarını ifade etti.