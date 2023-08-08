Memur-Sen Başkanı Akın Manga imzalı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

MEMUR-SEN’in 04/08/2023 Cuma günü Başbakan ile Başbakan hukukçuları arasında yapılan görüşmede, aşağıda belirtilen konularda mutabakata varılmıştır.

MEMUR-SEN olarak, uzun bir süredir takipçisi olduğumuz Göç Yasası ile istihdam edilenlerin maaşlarında, önümüzdeki kısa dönemde, düzenleme yapılacağı hususunda, görüş birliğine varılmıştır.

Göç Yasası ile istihdam edilenlerle, Kamu’da Geçici statüde çalışanların, iş güvencesine kavuşturulmaları ile ilgili yasal düzenleme, en kısa sürede Başbakan’ın talimatı ve milletvekillerinin imzası ile K.K.T.C Meclisinin alt komitesine sevk edilecektir.

Geçmişten günümüze, siyasilerin yarattığı bu sorunların çözümünde, SN: Başbakan’ın gösterdiği irade ve yaklaşıma MEMUR-SEN olarak teşekkür ederiz.

Kamu çalışanları ile emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların, enflasyon nedeniyle yitirilen alım güçlerinin korunması ve Fahiş fiyat artışlarının denetimle önlenmesi hususundaki girişimlerimize, ısrarla devam edeceğiz.