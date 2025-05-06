Memur-Sen'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkeleri, görkemli törenlerle açılarak , hizmete girdi. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda , bu yerleşkelerde önemli kararların alınacağına inancımız tamdır. Egemen varlığımızın simgesi olan yeni Meclis binamızda, dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özelde çalışanlar, genelde ise tüm halkımızın, yasama yönünde beklentileri büyüktür.

Enflasyonun düşürülmesi haksız fiyat artışlarının kontrol ve denetimi ile alım güçlerimizin korunması yönünde, Meclisimizden, iktidar ve muhalefetten beklentimiz, sorunlara çözüm üretmeleridir. Halkımızın refah düzeyini yükseltmeleridir. İç ve dış gelişme ve etkenlerden dolayı KKTC devletini yönetenlerin ve halkımızın, kısır çekişmeler ve siyasi çıkar hesaplarıyla, zaman kaybetme lüksü yoktur.

Kamu’ya güveni artıracak, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak, halkımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak düzenlemeler için meclisimizi çalışmaya çağırıyoruz.

Cumhurbaşkanımız SN: Ersin Tatar’ı da KKTC Devleti’nin egemen varlığı ile, uluslararası siyasi eşit statüsünü kararlılıkla savunmasından dolayı kutluyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi yerleşkelerinin açılışlarının, halkımızın geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.