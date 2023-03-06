Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

6 şubat 2023 tarihinde Anavatanımız Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli yaşadığı depremde, 46.000 (kırkaltıbin ) insanımız can vermiş, onbinlerce yaralanan olmuştur.

KKTC vatandaşı Şampiyon Meleklerimizin, veli ve Öğretmenlerimizin de Adıyaman İsias Otel enkazında can vermesi, tüm KKTC halkını, tarifi imkansız acılara garketmiştir. Tüm hayatını kaybedenlere, Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifalar, Türk Ulusuna başsağlığı dileriz.

Bu gerekçe ile 8 Mart Kadınlar gününü büyük bir hüzünle kutluyoruz. Memur-Sen olarak 8 Martta saat 09:00’da Sendika genel merkezimizde toplanacağız. İsias Otelde hayatını kaybeden öğrenci, Öğretmen ve velilerimizin, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Vadili ve Dörtyol’daki Kabirleri ziyaret edilip, çiçek bırakılacak ve dua okunacaktır.

Katılacak üyelerimizin, Sendika genel merkezini arayarak kayıt yaptırmalarını bekliyoruz. Otobüsler saat 09:30 sendika genel merkezinden hareket edecektir.

Anamız, bacımız, baş tacımız kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü buruk olsa da kutluyoruz.